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24/04/2020 08:52

【新冠肺炎】全國昨新增確診６宗，包括４宗本土病例２宗境外輸入

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２３日全國新增確診新型冠狀病
毒肺炎病例６宗，其中境外輸入個案佔２宗，４宗為本土病例（黑龍江３宗、廣東１宗）。昨無
新增死亡，２宗新增疑似病例；新增治癒出院病例５０宗。
　　截至４月２３日，全國累計確診病例８２８０４宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病
例９１５宗，其中重症５７宗；現有疑似病例２０宗；累計治癒出院病例７７２５７宗。
　　境外輸入累計確診病例１６１８宗，累計治癒出院病例８４９宗。現有確診病例７６９宗，
其中重症病例３２宗，現有疑似病例１７宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５０７宗，香港新增２宗至１０３５宗（６９９人出院
，４人死）；澳門維持４５宗（２７人出院）；台灣４２７宗（２５３人出院，６人死）。
　　湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病
例４５１２宗；新增治癒出院病例２２宗，累計至６３５６９宗；現有確診病例４７宗，其中重
症病例１宗。目前沒有疑似病例。

＊新增無症狀感染者３４人＊

　　全國昨天新增無症狀感染者３４人，其中境外輸入個案僅佔１人。當日３名患者轉為確診病
例。當日解除隔離３６人。目前尚在醫學觀察共有９７９名無症狀感染者，其中境外輸入佔１５
７人。（ａｃ）

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