【人行操作】ＬＰＲ利率期權首月交投活躍，集中於短期限等品種

《經濟通通訊社２４日專訊》外匯交易中心於３月２３日試點運行ＬＰＲ利率期權業務。該

中心今天公布的ＬＰＲ利率期權首月運行情況顯示，今日首批利率互換期權交易進入行權日，４

家參與機構順利完成首次行權操作，共有６筆利率期權交易的買方選擇了行權，行權生成利率互

換６筆、４億元（人民幣．下同），合約標的包括ＬＰＲ１Ｙ＿６Ｍ及ＬＰＲ１Ｙ＿１Ｙ。

從整體交易情況來看，首月利率期權整體交投活躍。利率期權共計成交交易２０８筆、

３０７﹒３億元。其中，ＬＰＲ利率互換期權成交９３筆、名義本金７４億元；ＬＰＲ利率上╱

下限期權成交１１５筆、名義本金２３３﹒３億元，上限成交５０筆、下限成交６５筆。

從期權期限看主要集中於短期限、ＬＰＲ１Ｙ品種。利率上╱下限期權以６個月期限為主，

成交２１２﹒８億、佔比９１％；利率互換期權以１個月期限為主，成交５２﹒１億元、佔比

７０％。

從參與機構來看大型金融機構交易活躍。３月２３日以來共有１１６家機構申請了利率期權

業務，機構類型覆蓋大型商業銀行、股份制銀行、城商行、農商行、外資行、證券公司、私募基

金等。其中，４０家金融機構開展了利率期權報價、交易等業務，股份制銀行、大型商業銀行、

大型證券公司成交最為活躍，分別成交１１０﹒４億元、２４４﹒６億元和２１９﹒７億元，合

計成交佔比９４％。（ｗｌ）

