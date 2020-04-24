【政策解讀】內地推新能源車補貼新政，業內料下半年汽車消費平穩

《經濟通通訊社２４專訊》國家財務部等四部委昨日（２３日）發布２０２０年新能源汽車

補貼政策。中信證券發布研報指出，基本符合市場預期。其中，新設「３０萬元」補貼前售價上

限，有望拉動國產特斯拉進一步降價放量。補貼政策落地，展望後續產業鏈景氣度有望回升，全

年銷量前低後高。建議重點關注新能源汽車產業鏈（尤其是特斯拉及ＬＧ化學、寧德時代供應鏈

）各環節優質龍頭企業。

據《證券時報》引述中國汽車工業協會常務副會長、秘書長付炳鋒近日表示，雖然短期內疫

情給汽車產業帶來較大衝擊，但產業長期穩定向好的態勢沒有發生改變，預計下半年汽車消費會

恢復到平穩狀態，汽車產銷量也會隨之恢復到去年同期水平，甚至會高於去年同期。付炳鋒認為

，優先從新能源汽車入手進行限購鬆綁，既有利於產業的轉型，又符合環保的要求。在他看來，

汽車限購的鬆綁有很多可行性思路，是可以通過組合拳的形式進行推進的。

發改委等四部委最新發布關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。值得關注的是

，新政策將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至２０２２年底。平緩補貼退坡力度

和節奏，原則上２０２０至２０２２年補貼標準分別在上一年基礎上退坡１０％、２０％、

３０％。從２０２０年起，新能源乘用車補貼前售價須在３０萬元人民幣以下（含３０萬元），

為鼓勵「換電」新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣，「換電模式」車輛不受此規定。

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