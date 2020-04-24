【政策解讀】交銀國際：新能源車新政撐「換電模式」車，利好蔚來

《經濟通通訊社２４日專訊》內地新出台完善新能源車財政補貼的政策，涉補償價格將延至

２０２２年。交銀國際最新報告認為，這有助於支持未來幾年的新能源汽車銷售。此外，新設「

３０萬元」補貼前售價上限有助於支持本土品牌。報告又指，新政策首次支持「換電模式」新能

源汽車的發展，「換電模式」不受價格上限的限制，這將有利於專注「換電模式」技術的蔚來汽

車等車企。

交銀國際預計，新能源汽車的基礎設施將不斷改善，未來幾年來自不同品牌的豐富的車型，

以及更高的續航里程將改善新能源汽車的銷售前景。

根據各款新能源車目前在國內的售價，蔚來汽車將不受《通知》中的限制，其車型雖然價格

高於３０萬元人民幣但仍納入到補貼範圍中；而特斯拉中國目前在售的車型中，售價最低的

Ｍｏｄｅｌ ３標準續航版補貼前為３２﹒３８萬元人民幣，其車型將不再享受新能源補貼。受

此消息影響，蔚來４月２３日盤前股價一度急升超３％，特斯拉當日則收跌３﹒６％。（ｗｌ）



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