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24/04/2020 09:55

【政策解讀】交銀國際：新能源車新政撐「換電模式」車，利好蔚來

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地新出台完善新能源車財政補貼的政策，涉補償價格將延至
２０２２年。交銀國際最新報告認為，這有助於支持未來幾年的新能源汽車銷售。此外，新設「
３０萬元」補貼前售價上限有助於支持本土品牌。報告又指，新政策首次支持「換電模式」新能
源汽車的發展，「換電模式」不受價格上限的限制，這將有利於專注「換電模式」技術的蔚來汽
車等車企。
　　交銀國際預計，新能源汽車的基礎設施將不斷改善，未來幾年來自不同品牌的豐富的車型，
以及更高的續航里程將改善新能源汽車的銷售前景。
　　根據各款新能源車目前在國內的售價，蔚來汽車將不受《通知》中的限制，其車型雖然價格
高於３０萬元人民幣但仍納入到補貼範圍中；而特斯拉中國目前在售的車型中，售價最低的
Ｍｏｄｅｌ　３標準續航版補貼前為３２﹒３８萬元人民幣，其車型將不再享受新能源補貼。受
此消息影響，蔚來４月２３日盤前股價一度急升超３％，特斯拉當日則收跌３﹒６％。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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