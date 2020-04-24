【人行操作】分析：ＴＭＬＦ利率與ＭＬＦ保持一致，或將逐漸淡出

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對今日到期的
２６７４億元（人民幣．下同）的定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）進行續做，惟續做金額大幅縮
水至５６１億元，期限１年，操作利率則跟隨早前的中期借貸便利（ＭＬＦ）下調２０基點至
２﹒９５％。據《財新網》引述分析人士認為，ＴＭＬＦ利率與ＭＬＦ利率保持一致，對小微和
民企定向「降息」的結構化功能弱化，或將將逐漸淡出。目前利率水平適宜，需關注信貸失衡。
（ｗｌ）
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