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24/04/2020 09:50

【人行操作】人行縮量續做５６１億ＴＭＬＦ，利率如期降２０基點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對今日到期的
２６７４億元（人民幣．下同）的定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）進行續做，惟續做金額大幅縮
水至５６１億元，期限１年，操作利率則跟隨早前的中期借貸便利（ＭＬＦ）下調２０基點至２
﹒９５％。另外，今日無開展逆回購操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，全口徑計，即今日淨回籠２１１３億元。全周全口徑淨回籠
２１１３億元。（ａｃ）

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