【中概噩夢】傳美ＳＥＣ洽中證監聯合調查瑞幸咖啡造假案

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）早前已經向中證

監發函，希望中方配合對瑞幸咖啡展開徹底調查，中證監以往曾發聲明強烈譴責瑞幸咖啡的財務

造假行為。

銀保監副主席曹宇昨日（２３日）表示，瑞幸事件性質惡劣、教訓深刻，銀保監將堅決支持

、積極配合主管部門依法嚴厲懲處，強調銀保監對財務造假行為始終保持零容忍態度。

（ｅｙ）

