【期油負價】中行被指違規銷售原油寶，六成半投資人不知掛勾期貨

《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）旗

下追蹤美國原油期貨的衍生產品「原油寶」爆煲，投資者不但血本無歸，更每手倒賠超過２６６

元（人民幣．下同），即欠下中行一大筆債款，網上流傳各地投資者已在組織維權及上訪。

網上有聲音指，如果操盤手操作不違規，投資者便應自行承受風險，但隨著事件持續醞釀，

外界才發現中行涉不良推銷，把高風險的期貨衍生產品包裝成理財產品出售，不少購買「原油寶

」的客戶對期貨幾乎無認識。



＊逾一成投資人零經驗，逾九成表示不會交欠款＊



內媒《澎湃新聞》這兩日進行了一份網路問卷調查，最終搜集到１２０份來自「原油寶」投

資者的回覆，發現只有５％（６人）真正接觸過期貨，有１４％（１７人）受訪者甚至沒有任何

投資經驗，不知道「原油寶」和期貨合約掛勾的竟然高達６５％。報道又發現，不少投資者都是

抱著撈底心態才沾手「原油寶」，９２％在今年才開始接觸該產品，其中３２％的人持有產品份

額不足１個月。順帶一提，報道指９７﹒５％投資者表示不會繳納欠款。

《澎湃新聞》另外訪問了一名６９歲「原油寶」投資人的女兒，她指父親沒有文化，但卻於

３月底想家人借錢投資「原油寶」，日前父親收到銀行幫其平倉的短信，未計倒賠銀行的部分，

單單是本金及保證金便虧損了９０多萬元，她猜測父親需要另外賠付銀行１３３萬元，已經傾家

盪產了，「這兩天已經流露出一些挺極端的想法」。女兒指父親根本不知道甚麼是「移倉」，不

可能通過銀行的風險評測，質疑中國銀行的高風險衍生產品存在違規銷售問題。



＊「原油寶」名字貼地，中行文案稱「適合投資小白」＊



本港市場上的原油期貨ＥＴＦ都有一個繞口且專業的名字，包括三星標普高盛原油ＥＲ期貨

ＥＴＦ（０３１７５），還有ＧＬＯＢＡＬ Ｘ標普原油期貨增強型ＥＲ ＥＴＦ

（０３０９７），新手投資者會不自覺地敬而遠之，但「「原油寶」」的名字卻十分平易近人，

「寶」字更令人想起多年前的內地Ｐ２Ｐ泡沫潮。

不單單是名字，「原油寶」的文案亦十分親切，網上流傳一張圖片顯示，中國銀行江西分行

的微信公眾號在３月底發出一份宣傳文案，稱「原油比水還便宜，中行帶你去交易！」，至於中

國銀行微銀行的宣傳文案則直指，「原油寶」可被推薦給「沒有專業金融知識的投資小白」。期

貨市場兇險萬分，沒有基本金融知識的投資新手絕不適宜沾手。

