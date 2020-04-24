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24/04/2020 17:14

【政策解讀】穆迪：長期醫療保險費率調整新規將提高定價靈活性

　　《經濟通通訊社２４日專訊》銀保監近日發布了關於保單期限超過１年的長期醫療保險產品
定價、產品設計等方面的指引。新規列出了保險公司在其保單有效期內可調整相關費率的具體觸
發條件。穆迪分析指出，該指引對保險公司而言是一項重大進展，原因是新規闡明了費率調整的
條件，這是設計長期醫療保險產品的關鍵組成部分，也是保險公司提供此類保單的前提。然而，
在此新規下，保險公司在當前運營環境中持續提供這些產品的能力仍存在問題。
　　穆迪指出，長期醫療保險產品將填補保險公司當前產品組合中的一個重要空白。目前，國內
保險公司提供的健康保險主要有三類：長期重疾險，通常以附加險的形式與終身壽險等壽險捆綁
出售，以固定費率和固定的賠付額覆蓋特定種類疾病的費用；短期醫療保險，提供一定限度內的
醫療補償性賠付，但一般不含保證續保條款；團體醫療保險。

＊料長期醫療保險的潛在需求強勁＊

　　該機構認為，長期醫療保險產品對客戶的吸引力，將來自其能提供長期醫療補償性賠付的保
障。預計長期醫療保險的潛在需求將表現強勁，尤其是新冠肺炎疫情爆發後，疫情增強了公眾的
健康意識。保險公司也有較強意願提供大量醫療保險產品，以彌補疫情發生導致非健康險業務銷
售下降的影響。
　　但從信用角度來看，穆迪認為，保險公司在保持費率調整靈活性的同時確保定價充足性的能
力方面，仍存在相關風險。保險公司銷售這些產品還可能會面臨潛在的合規和聲譽風險。
（ｗｌ）

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