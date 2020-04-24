【ＦＯＣＵＳ】美歐救市大不同，「強」美元再添壓新興市場

【ＦＯＣＵＳ】花旗國最新申請失業救濟人數再增４４２﹒７萬，意味金融海嘯?後逾十年

創造的工作崗位，於短短５周蒸發殆盡。而繼第一輪８３億美元、第二輪１０００億美元、第三

輪２﹒２萬億美元紓困救助後，眾議院周四（２３日）再通過第四輪４８４０億美元救助法案。

另邊廂，歐盟２７國首腦峰會未能就經濟復甦基金的實施方案達成一致，節儉的北歐派和揮

霍的南歐派，就紓困資金來源及支援方式等分歧重重，美匯指數趁機重上１００﹒５關。



＊四輪救市２﹒８萬億美元，「下一個」未完＊



花旗國確診人數續以每日新增約３萬例的速度逼近９０萬，最新公布的上周新申請失業救濟

人數再增４４２﹒７萬，令過去５周的失業總人數累計至２６４５萬，嚴峻程度遠超金融海嘯（

９００萬），更意味過去逾十年來就業市場創造的２２００萬個職位全數蒸發。

就在數據揭盅同日，眾議院通過第四輪４８４０億美元救助法案，具體包括：３２１０億美

元注資「薪水保護計劃」，６００億美元為小企業提供經濟災難貸款，７５０億美元緊急救濟醫

院，２５０億美元加強新冠病毒測試。

至此，四輪聯邦政府救市行動累計規模已近２﹒８萬億美元，惟眼見失業率飛升、經濟停擺

重創稅收，地方政府的財政狀況瀕臨極限，民主黨就預告，將立即轉向「下一個」方案，包括對

州及地方政府開展另一輪救濟。

不過，共和黨對此似不置可否，參議院多數黨領袖麥康奈爾較早時提出，虛弱的州及地方政

府應容許破產。另一壞消息則來自疫情風眼紐約的高級衛生專員，其最新稱，１３﹒８萬例確診

僅是冰山一角，因檢測速度仍然落後，該市８６０萬人口料最終有一半將感染新冠病毒。



＊南北東歐各有盤算，復甦基金一拖再拖＊



花旗國疫情及失業率難言見頂，總確診逾百萬、死亡逾十萬的歐洲同樣是一團亂麻。歐央行

掌門拉加德警告，如應對疫情的措施太少或行動太遲，歐元區今年ＧＤＰ恐衰退１５％之鉅，惟

歐盟２７國首腦峰會昨日仍未能就經濟復甦基金達成一致，歐元兌美元跌穿１﹒０８，美匯指數

則重上１００﹒５關。

歐盟醞釀中的復甦基金預估規模為１－１﹒５萬億歐元，儘管各國已同意修改歐盟長期預算

以設立該基金，但節儉的北歐派（德國、荷蘭、芬蘭等）和揮霍的南歐派（法國、意大利、希臘

、葡萄牙等），就上述資金來源及支援方式等分歧重重。

例如，今次受創最深的意大利倡議發行「新冠病毒債券（（ｃｏｒｏｎａｂｏｎｄ））」的

歐盟共同債券，但德國、荷蘭反對；南歐派希望獲得「補貼╱增款」，而北歐派則認為只能是「

貸款」。此外，原本從歐盟預算中獲益最大的東歐派（波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞等）

同有盤算，鑒於擔心復甦基金攤薄原有援助，就堅持歐盟不得縮減對其的各項結構性補助及補助

。

歐盟２７國「各懷鬼胎」，加上４月綜合ＰＭＩ初值跳水至１３﹒５的驚人低位，「強美元

」再現，新興市場股匯恐再承壓。

