【新冠肺炎】本地口罩生產資助計劃批出全部名額，兩家公司已獲認

《經濟通通訊社２４日專訊》商務及經濟發展局今日公布，在本地口罩生產資助計劃下批出

餘下七條生產線（涉及六宗申請），連同早前已獲批資助的十三條生產線，資助計劃下的二十條

生產線名額已全數批出。

商經局長邱騰華表示，政府在「防疫抗疫基金」下設立的資助計劃，自３月２日開始接受申

請，在不足兩個月間已批出所有生產線名額。當局樂見反應踴躍，計劃現已進入一個重要階段，

政府已透過香港生產力促進局向所有獲批資助的公司發出資助協議文本，並會陸續與各公司簽訂

協議；而大部分獲批資助公司在這段期間正為其生產的口罩取得認證，以盡快開始向政府供應獲

認證的口罩。



＊５月起逐步向政府供應口罩＊



香港生產力促進局確認在獲批公司中，有兩家剛從認可實驗室取得測試報告，證明其生產的

口罩達到ＡＳＴＭＦ２１００第一級的防護標準。當政府與這兩家公司簽訂資助協議並確認其符

合其他相關要求後，預計可於５月開始逐步向政府供應口罩。

其他獲批的生產線的全面投產和向政府供貨日期需要稍後才陸續展開，部分申請者的擬定投

產和供貨日期有所推延。政府會根據計劃指引，容許仍在等候其口罩認證測試報告，未能在預計

目標日期前向政府供貨的獲資助公司，申請延期，最多一個月。

根據資助計劃，獲資助生產線取得口罩認證後，要在每月向政府供應２００萬個口罩後，方

可將餘數推出本地市場銷售，惟不可出口。在整個合約期內亦不得以獲政府資助作為招徠。



＊邀請公司提交生產兒童口罩建議＊



兒童口罩供應方面，邱騰華稱，政府會邀請五家獲批兩條生產線的公司提交建議，將其第二

條生產線用作生產兒童口罩。其餘十九條會生產成人口罩。

政府預計所有二十條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應３４５５萬個口

罩，另有餘數８１５萬個口罩供應本地市場。（ｃｌ）

