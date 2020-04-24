【新冠肺炎】澳門連續１６日沒有新增確診

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心今（２４）日表示，澳門已連
續１６日沒有新增輸入性病例，連續２７日天無輸入關聯病例。澳門至今仍維持累計４５例確診
病例，其中４３例為輸入病例，２例為輸入關聯病例，無本地社區傳播現象；累計輕症４４人、
重症１人，目前已經好轉，至今無死亡病例。
累計出院２７例，仍住院接受治療的有１８例，全部患者目前為輕症，病情穩定、無呼吸困
難、不需要吸氧。所有密切接觸者已經解除隔離。（ｃｌ）
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