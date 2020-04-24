美高梅中國（０２２８２）首季收益跌６３％，轉蝕２２００萬美元

《經濟通通訊社２４日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布，控股股東美高梅國際酒店集

團披露其截至３月３１日止首季收益淨額２﹒７２億元（美元．下同），較去年季度減少６３％

，經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ虧損為２２００萬元，而去年季度經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ則為

１﹒９３億元。經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ為未計利息及其他非經營收入（開支）、稅項、折舊

及攤銷、開業前及開始費用、重組成本等盈利。

該集團指，澳門政府要求澳門所有娛樂場營運商自２月５日起暫停營運１５天，故除為留下

的酒店客人提供足夠非博彩設施所需營運外，澳門美高梅及美獅美高梅暫停所有營運，雖然澳門

物業已於２月２０日恢復營運，但允許營運賭檯數目及每張賭檯座位數目仍受限制。此外，簽證

計劃及渡輪服務仍暫停，大為影響賓客到訪其澳門物業，持續對經營業績產生重大影響。



＊每日開支１５０萬元遠超所賺金額＊



該集團指，澳門物業扣除租金、利息、浮動博彩稅、企業支出及預期資本開支後，正每日產

生約１５０萬元的現金經營開支，遠超過於有關物業所賺取金額。該集團指，由於爆發

ＣＯＶＩＤ－１９所帶來的持續影響，已就其貸款協議訂立進一步修訂，自本月９日起生效，延

長協議最高槓桿比率的豁免至明年第二季度，並豁免協議自第二季度至明年第二季度最低利息覆

蓋比率。該集團於３月底現金及現金等價物為３﹒８１億元，未償債項本金額為２３億元，已動

用循環信貸融通１２﹒５億元當中的８﹒２６億元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

