《日入而息》旺角住宅地收２７份標書，期油急瀉港股周挫５４８點

《今天重點》﹡地政總署指旺角住宅地共收２７份標書；中原指旺角住宅地皮反應理想，料

估值約５﹒４５億元；美聯指旺角住宅地入標踴躍，料估值約４﹒８５億元

﹡首季私樓落成量４２００伙，潛在供應增至９﹒５萬伙；美聯表示首季私樓

施工跌八成，料全年不足１﹒８萬伙

﹡九龍倉置業料中期盈轉虧，投資物業和酒店錄重估虧損

﹡本港今日無錄得新增確診個案

﹡ＤＳＥ首日６名考生因病未能應考，考評局會備案處理



《即日市況》﹡港股廿天線水平反覆，全日跌１４５點收２３８３１，成交８２８億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒１％保二千八收市，全周同跌１﹒１％



《美元匯價》﹡資金停靠支持美匯，歐元１﹒０７５不容有失；歐元最新報１﹒０７７９

╱８３，日圓最新報１０７﹒６０╱６２



《公司業績》﹡華潤水泥（０１３１３）首季純利１１﹒１４億元，按年跌２５﹒２％

﹡粵海制革（０１０５８）首季虧損收窄至６４１﹒７萬元

﹡中車時代電氣（０３８９８）首季純利按年下跌３８﹒７８％

﹡大成食品（０３９９９）首季純利升６３５９％至５１０２萬元人民幣



《公司資訊》﹡眾安銀行表示疫情對業務影響不大，冀５年內達收支平衡；開業至今客戶增

長滿意，冀成認受性最高虛銀；首批用戶七成為４０歲以下，疫情對業務有

催化作用

﹡中國醫療（０８２２５）利托那韋口服液將開展海外臨床研究

﹡生活概念（０８０５６）擬售香港西式餐廳，涉資最少１５０萬

﹡港鐵（０００６６）形容今年情況艱難，已盡力提供優惠

﹡林達（０１０４１）擬收購中信國通投資管理４９％及中信國通企業管理全

部股權

﹡信達生物（０１８０１）治療癌症新藥上市申請獲國家藥監局受理

﹡ＲＩＴＡＭＩＸ（０１９３６）今起公開招股，入場費２４２４元

﹡凌銳控股（００７８４）不悉股價波動原因，公司運作一切正常

﹡新地（００１６）屯門藍地住宅項目申擴規模，今審議

﹡匯豐下周一起恢復５個網點服務

﹡華夏文化科技（０１５６６）收購虛擬實境技術公司，涉１﹒２１億元發股

支付

﹡萬國國際礦業（０３９３９）收購祥符金嶺對價降至３９２２萬澳元

﹡渣打香港６間分行下周一起恢復營業

﹡新世界（０００１７）鄭志剛改任行政總裁，黃少媚及趙慧嫻獲委任為執行

董事

﹡廣發銀行獲授銀行牌照

﹡奧園健康（０３６６２）苗思華已辭任集團總裁職務，徐曉東辭任首席財務

官

﹡東方海外國際（００３１６）首季總收益按年增加５﹒５％，總貨運量跌

０﹒４％

﹡日清食品（０１４７５）斥７００萬元在港設即食鮮切蔬菜生產線

﹡中播控股（００４７１）衛星網絡納入國家「新基建」範疇將推動業務



《國企紅籌》﹡第一拖拉機（０００３８）擬非公開發行１﹒３８億股Ａ股

﹡深圳控股（００６０４）３月份合同銷售額按年升１﹒４７倍

﹡中交建（０１８００）首季新簽合同金額升１２％至２２７５億元人民幣

﹡中遠海發（０２８６６）王大雄辭任首席執行官

﹡綠地香港（００３３７）子公司將與鹽城世紀新城地產開發成立合營企業

﹡中遠海發（０２８６６）向中遠海運集團財務增資，涉３２億元人民幣



《神州民企》﹡龍光地產（０３３８０）更改每手買賣單位為１０００股股份



《中國要聞》﹡內地推新能源車補貼新政，業內料下半年汽車消費平穩

﹡工信部表示分段建立車輛智能管理標準，五年形成６０項

﹡吉利集團將發射衛星，預計６月進行星箭合體試驗

﹡商務部表示首季企業服務外包合同額同比降１８％

﹡格力電器董明珠上線做網紅，今晚在抖音直播

﹡融３６０表示４月全國房貸利率續降，各地幅度差異大

﹡個人保險實名制再徵意見，提供虛假信息納失信名單

﹡去年上海戶籍人口期望壽命達８３﹒６６歲

﹡國產特斯拉漲價到３０萬元以上，不能享有補貼優惠

﹡人行縮量續做５６１億ＴＭＬＦ，利率如期降２０基點；ＬＰＲ利率期權首

月交投活躍，集中於短期限等品種；人行上海總部表示首季長三角地區人幣

貸款增２﹒２萬億

﹡分析指ＴＭＬＦ利率與ＭＬＦ保持一致，或將逐漸淡出

﹡與瑞幸合作踩雷，瑞信亞洲不良貸款撥備暴增５倍

﹡國家郵政局表示快遞企業首季業務量按年增３﹒２％

﹡全國首單註冊制企業債券深圳發行，總額涉６０億元人民幣

﹡金地擬大削利率涉違募集說明書，官媒斥損投資者權益

﹡深圳開展外債便利化額度試點，助科技初創企業融資

﹡支付寶區塊鏈專利覆蓋１６個國家，連續三年全球第一

﹡華為發布新一代直流新能源車快充模塊

﹡美國將對中國玻璃容器徵收反傾銷稅

﹡美國農業部表示中國續買美國大豆，或作補充國家儲備

﹡貴州省委巡視組表示茅台集團「近親繁殖」根深蒂固

﹡光明集團將在上海發放１７億元電子購物券

﹡中國家庭資產配置七成為房產，金融資產負債率較高

﹡上期所表示商品期貨及期權夜盤交易將於５月６日起恢復；上期所修訂風控

管理辦法，統一風險處置措施

﹡上海知識產權局攜拼多多提升商家知識產權意識

﹡外匯局表示３月外匯市場總計成交２﹒４８萬億美元

﹡李克強稱加大宏觀政策調節力度，穩住中國經濟基本盤３月健康險企業新註

冊量增３倍，字節跳動等布局

﹡中證監表示財務造假是市場「毒瘤」，必須從嚴從重打擊



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１８％，報１０３４７﹒３６點



《其他消息》﹡李慧琼促內會主持人盡快進入選主席程序，不考慮退選

﹡金管局推預先批核還息不還本計劃專用電郵及查詢熱線

﹡美容院、按摩院及派對房間資助計劃５月上旬開始申請

﹡張宇人促推第三輪抗疫基金，派５０億協助飲食業

﹡財匯局程序覆檢委員提交周年報告，去年覆檢６宗個案

﹡運輸署招標六條離島主要航線，建議票價不得比現時高超過５％

﹡張震遠案自辯：努力籌資惟遭投資者推搪

﹡陳茂波稱制定措施要顧慮周詳，全球大水漫灌或造成資產價格飛漲

﹡地政總署表示旺角住宅地共收２７份標書

﹡最低工資委員會最遲１０月底向特首提交建議報告

﹡市建局煥然懿居４３伙貨尾，擬年內首置模式推售

﹡利嘉閣表示潛在供應無明顯增加，下半年樓市可轉穩回升

﹡美聯表示首季私樓施工跌八成，料全年不足１﹒８萬伙；旺角住宅地入標踴

躍，料估值約４﹒８５億元

﹡首季私樓落成量４２００伙，潛在供應增至９﹒５萬伙

﹡深股通額度全日用２５﹒２億元；滬股通額度全日用２２﹒９億，陸股通淨

流入３２﹒５億

﹡銀行業資本修訂規則刊憲，明年中生效

﹡羅兵咸永道表示去年內地大型銀行淨利潤平均按年增長約５％；疫情將為銀

行淨息差帶來一定壓力，不良貸款將微升

﹡中原料疫情後私樓施工量急彈，全年可達１﹒６萬伙；中原ＣＣＬ按周升

０﹒４７％，創８周新高；旺角住宅地皮反應理想，料估值約５﹒４５億元



《期油負價》﹡三星資產表示Ｆ三星原油期（０３１７５）轉倉前，已咨詢證監

﹡中行（０３９８８）被指違規銷售原油寶，六成半投資人不知掛勾期貨；中

行本周兩次「升級」衍生產品系統

﹡未來資產表示ＦＧＸ原油（０３０９７）早於４月已轉１２月期油合約



《新冠肺炎》﹡本港今日無錄得新增確診個案

﹡ＤＳＥ首日６名考生因病未能應考，考評局會備案處理

﹡澳門連續１６日沒有新增確診

﹡英衛生大臣表示約翰遜情況好很多，醫生將決定復工與否

﹡蓬佩奧警告可能永不資助世衛，民主黨籲立即恢復資助

﹡內地向確診新冠肺炎的困難戶發放最多一萬元救助金

﹡聯會促查油公司涉合謀定價否，競委會表示密切留意

﹡陳肇始稱本港疫情稍緩，強制檢疫橫跨五一；放寬限聚令須要考慮承受能力

海外疫情等因素

﹡職工盟發起五一勞動節遊行，何栢良憂有播疫風險

﹡香港人壽送出新冠肺炎免費保障予股東銀行客戶

﹡本地口罩生產資助計劃批出全部名額，兩家公司已獲認

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