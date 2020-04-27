【企業盈警】賽迪（０８２３５）料首季虧損擴大至１３５２萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》賽迪顧問（０８２３５）公布，集團預期截至２０２０年３月

３１日止三個月將錄得虧損為約１３５２萬元（人民幣．下同）。集團於上期之虧損為

１５４﹒５萬元。

季度各地爆發新型冠狀病毒，國內多個城市採取隔離檢疫措施，導致集團業務受到一定程度

的不利影響。集團指出，至目前已全面復工，業務逐步恢復。（ｆｚ）

