【企業盈警】賽迪（０８２３５）料首季虧損擴大至１３５２萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》賽迪顧問（０８２３５）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止三個月將錄得虧損為約１３５２萬元（人民幣．下同）。集團於上期之虧損為
１５４﹒５萬元。
季度各地爆發新型冠狀病毒，國內多個城市採取隔離檢疫措施，導致集團業務受到一定程度
的不利影響。集團指出，至目前已全面復工，業務逐步恢復。（ｆｚ）
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