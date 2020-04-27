【企業盈警】數字視頻預料首季虧損增至逾１８００萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國數字視頻（０８２８０）公布，預期集團將於截至

２０２０年３月３１日止三個月錄得虧損淨額超過１８００萬元（人民幣．下同），而２０１９

年同期的虧損淨額約為１３９０萬元。

預期虧損乃主要由於於２０２０年首季期間，新型冠狀病毒爆發導致農曆新年假期後推遲復

工，以及中國有關當局實施的防疫措施和工作限制，集團之新項目數量因而減少及持續進行中的

項目有所延遲。（ｆｚ）

