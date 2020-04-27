【企業盈警】數字視頻預料首季虧損增至逾１８００萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國數字視頻（０８２８０）公布，預期集團將於截至
２０２０年３月３１日止三個月錄得虧損淨額超過１８００萬元（人民幣．下同），而２０１９
年同期的虧損淨額約為１３９０萬元。
預期虧損乃主要由於於２０２０年首季期間，新型冠狀病毒爆發導致農曆新年假期後推遲復
工，以及中國有關當局實施的防疫措施和工作限制，集團之新項目數量因而減少及持續進行中的
項目有所延遲。（ｆｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑 港股周挫548點
|生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出 股價借勢炒起！
|專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大 冀5年內達收支平衡
|專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：開業至今客戶增長滿意 冀成認受性最高虛銀
|生財有道24/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：未持有京信宜先吸首注
|FOCUS24/04/2020
【FOCUS】美歐救市大不同 「強」美元再添壓新興市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰