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27/04/2020 09:28

【企業盈警】數字視頻預料首季虧損增至逾１８００萬人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國數字視頻（０８２８０）公布，預期集團將於截至
２０２０年３月３１日止三個月錄得虧損淨額超過１８００萬元（人民幣．下同），而２０１９
年同期的虧損淨額約為１３９０萬元。
　　預期虧損乃主要由於於２０２０年首季期間，新型冠狀病毒爆發導致農曆新年假期後推遲復
工，以及中國有關當局實施的防疫措施和工作限制，集團之新項目數量因而減少及持續進行中的
項目有所延遲。（ｆｚ）

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