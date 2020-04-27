【企業盈警】升華蘭德（８１０６）料季度虧損大增至９６３萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》升華蘭德（０８１０６）進一步補充盈利警告，預期截至今年

３月底止季度虧損大增至９６２﹒９萬元（人幣﹒下同），上年同期為４９０﹒８萬元。主要是

因受「新冠肺炎病毒」疫情對集團提供智慧城市解決方案業務的影響，導致該業務分部收入大幅

下降，並令該業務分部的虧損大幅上升所致。

該公司預期５月８日公布業績。（ｅｃ）

