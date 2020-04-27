【全球放水】俄羅斯央行減息半厘至５﹒５厘，符合市場預期

《經濟通通訊社２７日專訊》俄羅斯央行上周五（２４日）公布，下調利率５０個基點至５

﹒５厘，符合市場預期

央行強烈，經濟正面對油價暴跌及疫情衝擊，年內仍有進一步減息空間。目前正轉向寬鬆貨

幣政策，通脹將受國內外需求急跌影響。

央行亦下調今年經濟增長預測至負增長４至６％，但明年將回復增長。（ａｌ）

