【全球放水】特朗普上周五簽署４８４０億美元援助計劃成法

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普上周五（２４日）簽署４８４０億美元的援助
經濟法案成為法律，即時生效，將擴大向受疫情衝擊的中小企，以及向醫院提供貸款，具體包括
增撥３７００億美元予援助中小企薪酬保障計劃（ＰＰＰ）；撥出６００億美元協助中小企應對
疫情的貸款及援助；撥出７５０億美元予醫院；撥出２５０億美元擴大病毒檢測計劃。（ａｌ）
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