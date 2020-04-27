【新冠肺炎】約翰遜周日返回唐寧街首相府，今日復工

《經濟通通訊社２７日專訊》據唐寧街首相府發言人周日（２６日）證實，英國首相約翰遜
在契克斯療養兩周後已康復，並於周日晚上返回唐寧街。暫代首相工作的外交大臣藍韜文則指，
約翰遜今日將恢復工作，並表現迫不及待。
有傳約翰遜有可能最快本周宣布放寬封鎖，不過藍韜文強調英國正處於脆弱而危險的階段，
需要確保接下來的工作能開展。（ａｌ）
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