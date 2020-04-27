【新冠肺炎】吉利德藥物瑞德西韋華府研究或於下月有結果

《經濟通通訊社２７日專訊》據負責華府研究的首席研究員卡里爾博士上周五（２４日）
表示，由美國國家過敏及傳染病研究所（ＮＩＡＩＤ）於２月開始的瑞德西韋隨機試驗，或最快
於５月可取得初步結果。
不過上周世界衛生組織意外發表文件，瑞德西韋在中國的試驗中未能改善患者病情，並未能
減少血液中的病原體。吉利德及後發表聲明指，文件對研究存在不當描述，該項試驗由於參與率
太低，故提前結束，並不能據此得出具有統計學意義的結論。（ａｌ）
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