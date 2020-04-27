【新冠肺炎】美國部份州份準備重啟經濟，漠視醫療專家警告

《經濟通通訊社２７日專訊》本周美國將有部份州份不顧醫療專家警告，準備解除為控制疫

情實施的限制措施，不過人際交往增加可能引發新一輪疫情。

科羅拉多州、密西西比州、明尼蘇達州、蒙大拿州、田納西州將嘗試重啟經濟，不過醫療專

家指檢測及接觸追蹤的基礎設施不足，無法保障民眾的生命安全。而目前喬治亞州、奧克拉荷馬

州、阿拉斯加、南卡羅來納州已重啟經濟。（ａｌ）

