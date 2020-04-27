【大熊來了】白宮經濟顧問：美國本月失業率或達逾１６％

《經濟通通訊社２７日專訊》 白宮經濟顧問哈西特周日（２６日）表示，美國本月失業率

可能高達逾１６％。

他認為未來幾個月將非常可怕，並數據將是有史以來最差，今次疫情衝擊可能是美國歷來最

嚴重，失業率將升至上世紀大蕭條以來最高。

他預計次季國內生產總值將錄得高負值，不過華府已研究５至６個刺激經濟方案供國會考慮

，望推動經濟出現「Ｖ型」反彈。（ａｌ）

