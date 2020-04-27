【油市博奕】高盛：需要４至８周才有把握確定油價已觸底

《經濟通通訊社２７日專訊》高盛上周發表報告指，由於供求矛盾依然存在，受疫情重創的
全球大宗商品市場，可能需要逾８周時間才能重獲平衡。
報告指出，油價出現歷史性崩盤、中國經濟復甦，西方國家推出刺激措施，市場傾向認為最
差的情況已經過去。不過大宗商品是現貨資產，而非預期資產，故必須解決供求的問題。
報告強調，現在大宗商品市場已經進入拐點階段，再平衡的調整已經開始，但這個階段可能
需要４至８周時間，有把握確定油價已觸底。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS29/04/2020
【FOCUS】內銀業績拋離獅子行? 好息之徒猶需審慎
|生財有道29/04/2020
郭思治跨界做YouTuber：恒指疫後見40000點
|生財有道28/04/2020
【匯控季績】首季稅前盈利挫48%預警全年利潤率大降 末季檢視派息
|香港政情28/04/2020
【新冠肺炎】政府延長強制檢疫一個月 跨境學童及商務人士可豁免
|生財有道28/04/2020
政策陰霾過去 希望教育光明一片
|剖析天下28/04/2020
需求激增供應受限 稀土價格能否重回顛峰？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰