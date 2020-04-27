【油市博奕】高盛：需要４至８周才有把握確定油價已觸底

《經濟通通訊社２７日專訊》高盛上周發表報告指，由於供求矛盾依然存在，受疫情重創的

全球大宗商品市場，可能需要逾８周時間才能重獲平衡。

報告指出，油價出現歷史性崩盤、中國經濟復甦，西方國家推出刺激措施，市場傾向認為最

差的情況已經過去。不過大宗商品是現貨資產，而非預期資產，故必須解決供求的問題。

報告強調，現在大宗商品市場已經進入拐點階段，再平衡的調整已經開始，但這個階段可能

需要４至８周時間，有把握確定油價已觸底。（ａｌ）

