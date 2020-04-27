  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2020 14:48

【聚焦人幣】瑞銀財富管理：中國打造虛擬貨幣，利於人民幣國際化

　　《經濟通通訊社２７日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）發表評論稱，最近網
絡流傳一張銀行內部測試人行法定數字貨幣ＤＣＥＰ的照片，隨即引爆數字貨幣話題及概念股票
，人行很可能成為全球首家發行數字貨幣的央行。
　　瑞銀財富管理認為，ＤＣＥＰ初步主要用於國內小額交易，但如果借助國內移動支付經驗，
將ＤＣＥＰ推廣至海外，長期利於人民幣國際化進程。自中美關係變得緊張以來，中國就已經考
慮構建現行ＳＷＩＦＴ系統以外的跨境銀行間金融交易網絡，假如數字貨幣技術問題及國際協調
取得成功，並被全球接受及採用，不排除ＤＣＥＰ能夠取代ＳＷＩＦＴ。
　　瑞銀又表示，ＤＣＥＰ目前在國內少數試點城市陸續展開測試，過程可能耗上數個季度甚至
數年。當前互聯網巨頭的移動支付收入佔比非常少，因此ＤＣＥＰ短期內對互聯網及銀行業構成
的影響不大。瑞銀繼續偏好互聯網巨企及部分零售銀行，以及智能基建及智能城市相關的投資主
題。
　　長期來看，消費者能夠直接以ＤＣＥＰ錢包支付，而跳過中介的支付ＡＰＰ，屆時互聯網企
業較難直接取得用戶信息及交易數據，不利於銷售邊際利潤較高及大數據驅動的產品，如消費信
貸及財富管理服務。（ｌｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS27/04/2020
【FOCUS】原油、紫金、大家樂……　「黑天鵝」輪流轉
生財有道27/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興22元以下可吸首注
興證快訊27/04/2020
雲技術
生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑　港股周挫548點
生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出　股價借勢炒起！
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大　冀5年內達收支平衡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Monster Square發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金