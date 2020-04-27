【聚焦人幣】瑞銀財富管理：中國打造虛擬貨幣，利於人民幣國際化

《經濟通通訊社２７日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）發表評論稱，最近網

絡流傳一張銀行內部測試人行法定數字貨幣ＤＣＥＰ的照片，隨即引爆數字貨幣話題及概念股票

，人行很可能成為全球首家發行數字貨幣的央行。

瑞銀財富管理認為，ＤＣＥＰ初步主要用於國內小額交易，但如果借助國內移動支付經驗，

將ＤＣＥＰ推廣至海外，長期利於人民幣國際化進程。自中美關係變得緊張以來，中國就已經考

慮構建現行ＳＷＩＦＴ系統以外的跨境銀行間金融交易網絡，假如數字貨幣技術問題及國際協調

取得成功，並被全球接受及採用，不排除ＤＣＥＰ能夠取代ＳＷＩＦＴ。

瑞銀又表示，ＤＣＥＰ目前在國內少數試點城市陸續展開測試，過程可能耗上數個季度甚至

數年。當前互聯網巨頭的移動支付收入佔比非常少，因此ＤＣＥＰ短期內對互聯網及銀行業構成

的影響不大。瑞銀繼續偏好互聯網巨企及部分零售銀行，以及智能基建及智能城市相關的投資主

題。

長期來看，消費者能夠直接以ＤＣＥＰ錢包支付，而跳過中介的支付ＡＰＰ，屆時互聯網企

業較難直接取得用戶信息及交易數據，不利於銷售邊際利潤較高及大數據驅動的產品，如消費信

貸及財富管理服務。（ｌｃ）

