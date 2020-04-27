【北水炒Ｄ乜】淨流入僅１９﹒８億人幣，買騰訊中移動沽太保石藥



《經濟通通訊社２７日專訊》歐美部分地區擬放寬封鎖措施，美股上周五造好，港股今日重

上十天線（現處２４１０７）。恆指高開１９９點，報２４０３０點。隨後，本港昨日再度零新

增病例，本地地產及收租股跑出，港股反覆向好，收復１０天線（約２４１０１點），午後道指

期貨升勢擴大至３００點，報連帶港股也進一步上揚，最多升４８７點，高見２４３１８，尾市

回順，在２４３００爭持。最終恆指收報２４２８０點，升４４８點或１﹒８８％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒８億元人民幣，增加２７﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、平安好醫生（０１８３３）；淨

賣出最多的依次是中國太保（０２６０１）、石藥集團（０１０９３）、中興通訊

（００７６３）。

主板成交８７１﹒１９億元增加５﹒２％。其中港股通成交１５３億元，佔總成交

１７﹒６％。



＊北水流入不足２０億，繼續掃騰訊＊



內地媒體報道，閱文集團內部發生人事變動，包括聯席首席執行官吳文輝在內的核心團隊將

離職，其中還包括一批中高層人員，而騰訊互娛團隊將接手進行管理。騰訊升１﹒６２％報

４１３元，北水淨買入４﹒２億元。

根據中國信通院統計分析，２０２０年第一季度申請進網的手機產品１０６款，其中５Ｇ手

機５７款，款型佔比５３﹒７７％，與 ２０１９年第四季度相比，增長１４﹒７個百分點。中

移動升２﹒６２％報６２﹒６５元，北水淨買入２﹒１億元；平醫升２﹒５２％報１１４元，北

水淨買入１﹒６億元。

中國太保升４﹒３８％報２５﹒０５元，但仍遭北水拋棄，淨賣出２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒１９

中國移動 （００９４１） ２﹒１０

美團點評 （０３６９０） １﹒５７

建設銀行 （００９３９） ０﹒８４



淨沽出最多港股：

中國太保 （０２６０１） －１﹒９９

石藥集團 （０１０９３） －１﹒６８

中興通訊 （００７６３） －１﹒２２

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒１３

藥明生物 （０２２６９） －０﹒９０

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（ｃａ）

