【修例風暴】區諾軒大聲公襲警案，判１４０小時社會服務令

前立法會議員區諾軒去年於旺角衝突中，被指以大聲公推撞警方長盾，及以大聲公說話，使

警司高振邦耳朵痛楚。區早前被裁定兩項襲警罪成，上周五（２４日）被判１４０小時社會服務

令，區表明會就定罪上訴。

控罪指，被告於去年７月８日約凌晨零時２５至３１分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美

頓街交界，襲擊執行職責的警務人員，即警員關志豪及警司高振邦。《香港經濟日報》（ｚｚ）

