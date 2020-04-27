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即市新聞

27/04/2020 09:36

【期油負價】人民網：「原油寶」是風險極高產品，應盡快清理整頓

　　中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）旗下原油寶事件繼續發酵，官媒《人民日報》於
人民網刊出財經評論，指原油寶是風險極高的類期貨產品，看似是金融創新產品，但實際是游走
在監管灰色地帶的金融產品，又指應盡快清理整頓原油寶等存在無限虧損風險的產品，將其倉位
對沖歸零。
　　評論稱，原油寶在中行被歸類為理財產品，令投資者誤以為是一款低風險產品，但實際上它
是一款類似期貨的產品，具有較大風險，其中今次負油價事件，更使長倉投資者面對無限虧損風
險。這反映號稱沒提供槓桿的原油寶，真實槓桿之高超乎想像，不可思議的是中行沒有充分對投
資者披露風險。
　　此外，作為類期貨產品的原油寶，對風險控制要求極高，但其實際運行卻展示出層層疏忽。
首先，對期貨產品而言，臨近交割月份的合約交易流動性較差，可能會出現平倉價位滑點較大、
平倉無法成交、出現交割違約等風險。
　　另一方面，國內參與境外原油期貨交易的投資者中，以長倉為主。考慮到上述兩點，大多數
中國金融機構為了保護投資者，會提前５日轉倉。不過，中行卻將轉倉時間訂在交割前僅１日，
這或反映在產品設計中，中行缺乏投資者保護意識所致。
　　其次，按規定中行應於投資者長倉虧損８０％時將其平倉，惟中行最終做法明顯與規定不符
，而中行尚未詳細披露原因；第三，芝商所早已多次釋放負油價出現的可能，但中行並沒有重視
相關信息。中行作為市商，既沒有風險控制預案，亦沒有隨機應變，更沒有提醒投資者相關風險
，令中行或應承擔一定責任。《香港經濟日報》

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