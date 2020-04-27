【新冠肺炎】證券業協會：中小行每月成本逾４０萬，派５萬幫助微

《經濟通通訊社２７日專訊》新冠肺炎疫情的打擊下，不少本港中小型證券行從業員手停口
停，港府早前推出第二輪防疫抗疫基金，向每間中小型證券行（即Ｂ組及Ｃ組交易所參與者）派
發一筆過５萬元現金資助，並向４﹒４萬名證監會持牌人發放２０００元現金資助。
《信報》引述香港證券業協會主席徐聯安表示，中小型證券行每月成本逾４０萬元，資助僅
略為減經營壓力，長遠仍需自強，提供多元化服務及提升科技水平。
他預計今年停止營業的券商數目按年增５０％。（ｈｌ）
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