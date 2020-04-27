【新冠肺炎】ＤＨＬ：次季港空運貿易指數跌至２３﹒７點，創新低

《經濟通通訊社２７日專訊》ＤＨＬ香港空運貿易領先指數（ＤＴＩ）今年第二季下降

５﹒５點至２３﹒７點，是自２０１４年展開此報告以來最低。入口指數跌７﹒９點至２４﹒３

點，反映歐洲和日本的貿易需求有所下降，而出口╱轉口指數亦下跌４﹒２點至２３﹒３點。

是次調查於今年３月初至中旬進行，期間正值世界衛生組織宣布新型冠狀病毒為大流行，在

疫情下空運用家對行業前景抱持審慎觀望態度。今季調查亦就受訪者業務於２月期間受新型冠狀

病毒疫情的影響進行了解，與去年同期相比，有６８％的受訪者表示因新型冠狀病毒疫情而錄得

虧損，只有１０％的受訪者表示其業務錄得盈餘。

儘管本季的銷售量及產品種類指數均有下跌趨勢，當中銷售量指數跌７點至２０點，反映業

界憂慮中國內地需時逐步復工，並導致商品供應量下降。產品種類指數跌３點至３７點，受中國

內地及亞太地區需求減少影響。不過，空運用家預料隨著中國內地逐步復工，緊急訂單數量將會

隨之迅速增加，因而帶動緊急訂單指數略略升１點至３３點。

除美洲地區外，全球所有市場的空運貿易指數均錄得跌幅，美洲指數升３點至２９點，因調

查期間尚未反映出疫情對該地區的影響。亞太地區指數下降８點至２３點，歐洲指數跌１０點至

２１點。

報告指，不少受訪者表示新型冠狀病毒疫情對本年度２月份的盈利狀況產生負面影響。另一

方面，在中美兩國簽署第一階段貿易協議後，中國進一步下調美國商品進口的關稅，令部分空運

用家對兩國之間積極的貿易關係更有信心。（ｂｉ）

