中銀香港擴大按揭延期還本措施至房委會資助出售單位

《經濟通通訊社２７日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，由今日（２７日）起，除私人

住宅、村屋、工商物業、商舖及車位外，中銀香港物業按揭貸款延期還本措施的涵蓋範圍，將延

伸至香港房屋委員會的資助出售單位，包括居者有其屋計劃、綠表置居計劃、租者置其屋計劃、

私人機構參建居屋計劃及可租可買計劃的一手及二手物業。同時，中銀香港亦全力配合支持附有

發展商二按的按揭貸款延期還本的申請。

中銀香港指，無論從事或受僱任何行業的個人客戶，如有短期資金周轉需要，可就其物業按

揭貸款申請延期還本。可受惠的客戶群現擴大至供款半年或以上且過去６個月還款紀錄正常的客

戶，申請期限延長至今年１０月３１日。按揭貸款延期還本為期６個月，期滿後客戶可因應情況

申請再延長６個月，即最多１２個月暫緩償還本金，只需繳付利息。該行亦會豁免客戶有關申請

的手續費。



＊逾千宗個人客戶物業按揭貸款延期還本申請已獲批＊



中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，自疫情以來，中銀香港率先推出一系列金融服務支持措施，

致力協助個人及工商客戶應對疫情的影響。至今累計收到查詢超過１﹒４萬宗，該行已調配資源

，加快處理申請，成功批核超過２２００宗，其中超過５０％為個人客戶的物業按揭貸款延期還

本，申請人以從事零售、運輸、旅遊及酒店行業的個人客戶為主。該行一直與相關機構積極研究

及推進擴大物業按揭貸款延期還本的涵蓋範圍，是次措施將可為更多有需要的客戶解決燃眉之急

。

除物業按揭貸款延期還本外，中銀香洪早前亦推出「支援分期貸款」措施，提供最高２４個

月還款期及港幣３萬元的支援貸款，為有需要的客戶提供現金周轉便利。除不設最低入息下限外

，本行會彈性處理客戶需提交收入文件的要求，並豁免申請手續費，最快可於收妥申請文件後起

２４小時內批核貸款。（ｃｌ）

