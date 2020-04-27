【港元匯率】港元再觸強方兌換保證價，金管局或再干預

《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》報價系統，港元最新報７﹒７５兌１美元，再觸及

強方兌換保證價，為金管局稍後可能干預市場埋下伏筆。

港元上周自２０１６年初以來首次升至１美元兌７﹒７５港元的強方兌換保證水平，引發金

管局四度合共沽出７７﹒１１億港元，令本港銀行體系結餘今日增至６６７﹒９５億港元。

華僑永亨銀行經濟學家李若凡表示，套息交易加上美元的廣泛走軟，刺激港元今日走高。雖

然銀行體系結餘今日已升至６６７﹒９５億港元，但該水平仍屬歷史低位，料難使港美息差顯著

收窄。

她預計「適度的干預」有可能會持續數月，銀行體系結餘將逐步升至１０００億－１８００

億港元之間，這將有助引導港元拆息逐步回落，從而削減套息交易誘因。她預計一個月港元拆息

將跌穿１厘，並維持在０﹒５厘上方一段時間，直至疫情過後香港迎來大規模的資金流入，才可

能進一步下滑。

儘管港元拆息今日全線走低，而與樓按相關的一個月拆息亦四連跌，報１﹒４５８８７厘，

創一個月新低，但與同期美元Ｌｉｂｏｒ息差卻仍擴闊至接近１０２個基點，而三個月拆息亦連

跌十天，報１﹒７５３５７厘，與同期美元Ｌｉｂｏｒ息差顯著擴闊至８７個基點。（ｃｌ）

