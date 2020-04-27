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27/04/2020 15:02

【港元匯率】港元再觸強方兌換保證價，金管局或再干預

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》報價系統，港元最新報７﹒７５兌１美元，再觸及
強方兌換保證價，為金管局稍後可能干預市場埋下伏筆。
　　港元上周自２０１６年初以來首次升至１美元兌７﹒７５港元的強方兌換保證水平，引發金
管局四度合共沽出７７﹒１１億港元，令本港銀行體系結餘今日增至６６７﹒９５億港元。
　　華僑永亨銀行經濟學家李若凡表示，套息交易加上美元的廣泛走軟，刺激港元今日走高。雖
然銀行體系結餘今日已升至６６７﹒９５億港元，但該水平仍屬歷史低位，料難使港美息差顯著
收窄。
　　她預計「適度的干預」有可能會持續數月，銀行體系結餘將逐步升至１０００億－１８００
億港元之間，這將有助引導港元拆息逐步回落，從而削減套息交易誘因。她預計一個月港元拆息
將跌穿１厘，並維持在０﹒５厘上方一段時間，直至疫情過後香港迎來大規模的資金流入，才可
能進一步下滑。
　　儘管港元拆息今日全線走低，而與樓按相關的一個月拆息亦四連跌，報１﹒４５８８７厘，
創一個月新低，但與同期美元Ｌｉｂｏｒ息差卻仍擴闊至接近１０２個基點，而三個月拆息亦連
跌十天，報１﹒７５３５７厘，與同期美元Ｌｉｂｏｒ息差顯著擴闊至８７個基點。（ｃｌ）

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