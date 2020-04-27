【企業盈警】電訊數碼（６０３３）料全年溢利下跌最多４０％

《經濟通通訊社２７日專訊》電訊數碼（０６０３３）發盈警，預期截至今年３月底止年度
，集團應佔溢利將大幅下降約３０％至４０％，而去年同期純利為１﹒３２億元，主要由於收入
按年減少不少於１０％所致。
集團指，今年年初爆發的新冠狀病毒持續影響香港的營商環境，從而影響集團的銷售表現。
集團正努力實施最高的預防標準，同時會密切監察市場情況，並調整業務策略以迎合市場需
要及客戶需求，改善其未來的財務表現。（ｙｗ）
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