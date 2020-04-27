【企業盈警】寶勝國際料首季轉盈為虧，蝕約１﹒６７億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》寶勝國際（０３８１３）公布，預期截至今年３月３１日止三

個月，與２０１９年同期之未經審核綜合溢利淨額約２﹒０５億元人民幣相比，其將錄得重大未

經審核綜合虧損淨額約１﹒６７億元人民幣。

首季盈轉虧主要歸因於疫情之爆發及中國政府實施了多項嚴格管制措施，導致於該期間集團

大多數零售店舖及若干辦事處曾暫時關閉。不過，公司指目前超過９８％直營零售店舖及加盟店

舖已恢復營業。

首季業績將於５月１４日刊發。（ｂｎ）

