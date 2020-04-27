  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2020 17:33

【企業盈警】寶勝國際料首季轉盈為虧，蝕約１﹒６７億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》寶勝國際（０３８１３）公布，預期截至今年３月３１日止三
個月，與２０１９年同期之未經審核綜合溢利淨額約２﹒０５億元人民幣相比，其將錄得重大未
經審核綜合虧損淨額約１﹒６７億元人民幣。
　　首季盈轉虧主要歸因於疫情之爆發及中國政府實施了多項嚴格管制措施，導致於該期間集團
大多數零售店舖及若干辦事處曾暫時關閉。不過，公司指目前超過９８％直營零售店舖及加盟店
舖已恢復營業。
　　首季業績將於５月１４日刊發。（ｂｎ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS27/04/2020
【FOCUS】原油、紫金、大家樂……　「黑天鵝」輪流轉
生財有道27/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興22元以下可吸首注
興證快訊27/04/2020
雲技術
生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑　港股周挫548點
生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出　股價借勢炒起！
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大　冀5年內達收支平衡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Monster Square發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金