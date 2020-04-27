【新冠肺炎】信諾香港推出免費新冠肺炎入息現金保障

《經濟通通訊社２７日專訊》信諾香港公布，就新冠肺炎疫情推出全新免費入息現金保障產
品「信諾免費新冠肺炎入息現金保障」。若香港市民於香港確診新冠肺炎並需要住院，此項保障
將為香港市民提供入息現金保障。
由即日起至６月３０日，首１０萬名持有香港身份證的１８至６５歲香港市民於信諾香港指
定網頁登記，一旦於香港確診新冠肺炎並需要住院，將可獲得每月１萬元並持續三個月的現金保
障。此項保障的保障期為三個月，並完全免費，亦毋須核保。（ｓｋ）
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