【新冠肺炎】泰禾人壽：市民保險需求升，料疫情下仍將有穩健增長

《經濟通通訊社２７日專訊》泰禾人壽行政總裁余健南表示，新型冠狀病毒肺炎疫情帶來很

大影響，不過市民對保險的需求及認識有所提高。集團下半年將推出長期保障產品、短期儲蓄產

品及子女教育儲蓄產品。他認為，公司今年在疫情下仍將有穩健增長。雖然行業現時比較困難，

難以與客戶面對面銷售及溝通，但相信疫情過後，行業能夠迅速恢復正常。



＊沒有向母公司投資任何產品＊



有傳母公司泰禾集團在內地面對資金困難，他指泰禾人壽的營運及財務完全獨立，亦沒有向

母公司投資任何產品等，而公司的償付能力充足率一直都遠高於監管機構的最低要求，因此泰禾

人壽並無受影響。

他又指，公司一向都會留意市場上所有業務拓展機會，尋找業務合適並能發揮協同效應的對

象，因此不排除未來有併購機會，但目前暫時未有合適項目。



＊料疫情緩和後有內地客來港投保＊



對於內地客來港投保情況，泰禾人壽總經理－營銷及營運管理黃宛詩表示，公司的本地客較

多，早前因疫情影響，內地及海外旅客都未能來港，相信隨著疫情緩和，本港關口解封，將會有

更多來自內地及東南亞的客人來港投保。



＊冀３年內代理團隊增至４００人＊



她又指，今年公司首季業績理想，銀保銷售渠道的年度化標準保費（ＡＰＥ）增長１６％，

銀保渠道保單佔去年整體銷售超過５０％。目前公司的保險代理團隊有１３０人，目標是３年內

將保險代理團隊增至４００人，未來將加快拓展及進一步加強專業培訓。此外，早前保監局因應

疫情，擴大「遙距投保」的保險產品範圍。她透露，公司目前可供遙距投保的產品有４種。余健

南補充指，公司每年約投資過千萬元在科技方面，未來亦會持續向該方面發展。（ｓｋ）

