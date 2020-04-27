【新冠肺炎】富達料中資股跑贏歐美股，看好科網醫療股，避能源股

環球股市大波動，富達國際認為，新冠疫情對未來２至３季企業盈利影響仍是未知之數，市

場氣氛未完全恢復，惟有跡象顯示中國在疫情上較樂觀，故相信中資股可跑贏歐美股市。



＊中國抗疫較樂觀，中央續出招＊



富達國際東北亞區分銷業務投資策略師陳宇昕接受專訪時指，疫情發展誰也說不準，但中國

情況相對較佳，復工率達九成，汽車銷售於２至３月大幅放緩後，４月第二周亦重拾增長，「雖

然經濟不是Ｖ形反彈，但經濟活動已較２月份大幅提升。」

她預期，中央會在平衡疫情及財赤兩方面下出招，繼續運用不同貨幣及財政政策，疫情穩定

後料重啟基建，發行更多地方債券，以支持實體經濟及金融市場。

疫情持續，陳宇昕表示，大市估值雖仍處於相對低水平，但疫情對未來２至３季企業盈利影

響仍是未知之數，市場氣氛未完全恢復，料港股短線難有明顯反彈，相信會隨疫情消息上落。



＊看好科網醫療股，籲避能源股＊



陳宇昕又指，不同地區經濟停擺的時間不同，亦不知會否引發新一波疫情，因此難準確預測

企業盈利情況，但預期中港股市跌幅未如歐美般大。

她稱，疫情對工業、能源及資源股影響較大，相反消費必需品、醫療用品及公用股的業務較

平穩，防守性也較高，亦看好科網股在網上消費大趨勢下的前景。

疫情下經濟停擺，陳宇昕指，環球經濟難免陷入衰退，程度更可能是史上最差的衰退期之一

，預期今年環球經濟收縮１﹒７％，當中發達國家收縮程度較大，惟「除非有第二波疫情，觸發

經濟再次停擺，否則即使經濟大幅收縮，大蕭條時期亦不會重臨」。

中國首季經濟欠佳，但她預期全年未致陷入衰退，惟歐美疫情將影響中國出口，料次季經濟

只能有溫和增長。《香港經濟日報》

