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27/04/2020 10:16

【期油負價】投委會籲投資期油ＥＴＦ留意風險

　　原油價格早前急挫，吸引不少散戶購入相關ＥＴＦ撈底，惟負油價及轉倉做法令投資者大失
預期。投資者及理財教育委員會提醒，如投資者投資於原油期貨ＥＴＦ，須同時面對油價波動及
ＥＴＦ運作的風險；一旦原油期貨ＥＴＦ跟蹤的期貨合約價格跌至負數，理論上該ＥＴＦ的資產
淨值也可以跌至零。
　　投委會呼籲，有意投資原油期貨ＥＴＦ的投資者應細閱產品資料和銷售文件，以全面了解其
資料和主要風險，並考慮有關產品是否符合自己的風險承受能力。《香港經濟日報》

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