【新冠肺炎】普信：疫情長遠窒礙全球化發展，料公司投資於相鄰國

《環富通基金頻道２７日專訊》普信亞洲機遇股票策略基金經理Ｅｒｉｃ Ｍｏｆｆｅｔｔ

最近主持一場網絡研討會，就現時的新冠肺炎疫情，分享其個人對目前市場前景及投資取向的看

法道，對亞洲股票投資者而言，相較非典型肺炎疫情，雖然新冠肺炎疫情對經濟構成更大的衝擊

，但這只是單一的事件。隨著疫情結束及更多的政策支援，相信中國以及其他亞洲經濟體將會於

今年稍後時間復甦。

長遠而言，相信亞洲地區（日本以外）的優質公司具強大的盈利潛力，將為投資者締造良好

機會。該地區不少股票受強大的本土需求所支持，短期內不受新冠肺炎疫情的影響外，亦較少受

到中美之間緊張的貿易關係所影響。

由於新冠肺炎疫情而出現的疲弱經濟數據及衝擊只屬短暫性質，該行給予投資者的建議是

「放遠目光」聚焦長遠機遇。企業將繼續以亞洲市場為本，及維持長線投資策略，並不會因為短

期因素如新冠肺炎疫情影響公司方向。因此，亞洲基金投資策略將不會有重大改變。根據由上而

下評估基本層面的選股策略，新冠肺炎所引起的投資者負面情緒而造成過度拋售，該行樂於增持

於中國及其他亞洲國家市場的持股數量。

更宏觀的問題是：新冠肺炎疫情對全球化有什麼影響？去年的中美貿易戰導致反全球化的趨

勢出現，不少企業尋求將生產地由中國遷出。中美雙方的分歧對歐洲及２０國集團沒有太大影響

。受新冠肺炎爆發的影響，擴大供應鏈將成會焦點。未來數年，將會有更多公司將生產線遷移至

地理上更接近的國家，以美國為例是墨西哥，對西歐國家而言則是東歐。這將會是疫情長遠的影

響，窒礙全球化進一步發展，估計將會有更多公司投資於相鄰國家。（ｈｏ）

