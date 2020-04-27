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27/04/2020 08:21

【抗疫維穩】財政部：普惠金融稅收優惠政策延長４年

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》財政部、稅務總局發布關於延續實施普惠
金融有關稅收優惠政策的公告。公告稱，為進一步支持小微企業、個體工商戶和農戶的普惠金融
服務，根據相關規定於２０１９年１２月３１日執行到期的稅收優惠政策，實施期限延長至
２０２３年１２月３１日。本公告發布之日前，已徵的按照本公告規定應予免徵的增值稅，可抵
減納稅人以後月份應繳納的增值稅或予以退還。

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