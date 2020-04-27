【新冠肺炎】全國昨新增確診３宗，武漢確診患者全數治癒出院

《經濟通通訊社２７日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２６日全國新增確診新型冠狀病

毒肺炎病例３宗，其中２宗為境外輸入個案，黑龍江１宗本土病例。昨無新增死亡；５宗新增疑

似病例，其中４宗為境外輸入，北京１宗本土疑似病例；新增治癒出院病例８０宗。

截至４月２６日，全國累計確診病例８２８３０宗，累計死亡人數４６３３人；現有確診病

例７２３宗，其中重症５２宗；現有疑似病例１０宗；累計治癒出院病例７７４７４宗。

境外輸入累計確診病例１６３６宗，累計治癒出院病例１００９宗。現有確診病例６２７宗

，其中重症病例２２宗，現有疑似病例７宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５１１宗，香港１０３７宗（７７２人出院，４人死）

；澳門維持４５宗（３１人出院）；台灣４２９宗（２８１人出院，６人死）。



＊武漢現有確診病例「清零」＊



湖北省繼續無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死

亡病例４５１２宗；新增治癒出院病例１２宗，累計至６３６１６宗；現有確診病例「清零」，

目前亦沒有疑似病例。



＊新增無症狀感染者２５人＊



全國昨天新增無症狀感染者２５人，其中境外輸入個案僅佔１人。當日沒有患者轉為確診病

例。當日解除隔離５１人。目前尚在醫學觀察共有９７４名無症狀感染者，其中境外輸入佔

１３１人。（ａｃ）

