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27/04/2020 08:51

【新冠肺炎】全國昨新增確診３宗，武漢確診患者全數治癒出院

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２６日全國新增確診新型冠狀病
毒肺炎病例３宗，其中２宗為境外輸入個案，黑龍江１宗本土病例。昨無新增死亡；５宗新增疑
似病例，其中４宗為境外輸入，北京１宗本土疑似病例；新增治癒出院病例８０宗。
　　截至４月２６日，全國累計確診病例８２８３０宗，累計死亡人數４６３３人；現有確診病
例７２３宗，其中重症５２宗；現有疑似病例１０宗；累計治癒出院病例７７４７４宗。
　　境外輸入累計確診病例１６３６宗，累計治癒出院病例１００９宗。現有確診病例６２７宗
，其中重症病例２２宗，現有疑似病例７宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５１１宗，香港１０３７宗（７７２人出院，４人死）
；澳門維持４５宗（３１人出院）；台灣４２９宗（２８１人出院，６人死）。

＊武漢現有確診病例「清零」＊

　　湖北省繼續無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死
亡病例４５１２宗；新增治癒出院病例１２宗，累計至６３６１６宗；現有確診病例「清零」，
目前亦沒有疑似病例。

＊新增無症狀感染者２５人＊

　　全國昨天新增無症狀感染者２５人，其中境外輸入個案僅佔１人。當日沒有患者轉為確診病
例。當日解除隔離５１人。目前尚在醫學觀察共有９７４名無症狀感染者，其中境外輸入佔
１３１人。（ａｃ）

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