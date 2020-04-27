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即市新聞

27/04/2020 14:03

【抗疫維穩】據報廣東省斥１７﹒８億元支持汽車和家電下鄉

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《中新社》從廣東省財政廳獲悉，廣東將統籌安排１７﹒８
億元（人民幣．下同）補貼資金支持汽車和家電下鄉，促進農村消費提質升級，預計可分別拉動
汽車、家電消費３２０億元、９０億元。
　　據介紹，廣東省財政將安排１２億元支持開展２０２０年汽車下鄉專項行動。鼓勵汽車整車
企業對廣東農村居民讓利，在企業每台車讓利不低於１萬元的基礎上，廣東省級財政對廣東省農
村居民新購買新能源車或燃油車的，在新能源車使用環節或燃油車購車資金上，每輛車分別給予
１萬元、０﹒５萬元補貼，幫助農村居民購車每輛綜合成本節約１﹒５－２萬元。鼓勵淘汰國三
及以下標準舊車輛，對農村居民在汽車銷售企業以舊換新的，除享受財政補貼外鼓勵汽車銷售企
業給予增值服務。
　　另安排５﹒８億元支持開展２０２０年家電下鄉專項行動。鼓勵家電生產企業依托銷售網點
開展家電下鄉活動，廣東省級財政以生產企業讓利５％、財政補貼５％的方式，對廣東省農村居
民購買４Ｋ電視機、空調、洗衣機、雪櫃、電腦、手機、電飯煲、熱水器等八類家電下鄉產品給
予補貼，農村居民購買家電享受的綜合優惠達到銷售價格的１０％。（ａｃ）

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