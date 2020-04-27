【聚焦數據】統計局：首季規模以上工業企業利潤同比降３６﹒７％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月份，全國規模以上工業企業實

現利潤總額７８１４﹒５億元（人民幣．下同），同比下降３６﹒７％，降幅比１－２月份收窄

１﹒６個百分點。３月份，規模以上工業企業實現利潤總額３７０６﹒６億元，同比下降

３４﹒９％。

１－３月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２２２６﹒７億元，同比下

降４５﹒５％；股份制企業實現利潤總額５９７０﹒４億元，下降３３﹒０％；外商及港澳台商

投資企業實現利潤總額１６７１﹒５億元，下降４６﹒９％；私營企業實現利潤總額

２３４４﹒８億元，下降２９﹒５％。

期內，採礦業實現利潤總額８８１﹒４億元，同比下降２７﹒５％；製造業實現利潤總額

６０７９﹒６億元，下降３８﹒９％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

８５３﹒５億元，下降２８﹒６％。



＊首季汽車行業利潤總額同比降逾八成＊



１－３月份，在４１個工業大類行業中，２個行業利潤總額同比增加，３９個行業減少。主

要行業利潤情況如下：煙草製品業利潤總額同比增長２８﹒５％，農副食品加工業增長

１１﹒２％，汽車製造業下降８０﹒２％，化學原料和化學制品製造業下降５６﹒５％，黑色金

屬冶煉和壓延加工業下降５５﹒７％，電氣機械和器材製造業下降４７﹒０％，通用設備製造業

下降３９﹒９％，紡織業下降３８﹒８％，專用設備製造業下降３４﹒７％，非金屬礦物製品業

下降３４﹒０％，電力、熱力生產和供應業下降３０﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降

３０﹒２％，煤炭開採和洗選業下降２９﹒９％，石油和天然氣開採業下降２０﹒１％，計算機

、通信和其他電子設備製造業下降１２﹒０％，石油、煤炭及其他燃料加工業由上年同期盈利轉

為虧損。



＊首季規上企業營收同比降１５﹒１％＊



１－３月份，規模以上工業企業實現營業收入１９﹒８６萬億元，同比下降１５﹒１％；發

生營業成本１６﹒８３萬億元，下降１４﹒６％；營業收入利潤率為３﹒９４％，同比降低１﹒

３４個百分點。３月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為６８﹒６元，同比減少

１７﹒２元；人均營業收入為１１３﹒４萬元，同比減少１３﹒５萬元；產成品存貨周轉天數為

２３﹒１天，同比增加５﹒５天；應收賬款平均回收期為６３﹒１天，同比增加１４﹒３天。（

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