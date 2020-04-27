  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2020 10:13

【聚焦數據】統計局：首季規模以上工業企業利潤同比降３６﹒７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月份，全國規模以上工業企業實
現利潤總額７８１４﹒５億元（人民幣．下同），同比下降３６﹒７％，降幅比１－２月份收窄
１﹒６個百分點。３月份，規模以上工業企業實現利潤總額３７０６﹒６億元，同比下降
３４﹒９％。
　　１－３月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２２２６﹒７億元，同比下
降４５﹒５％；股份制企業實現利潤總額５９７０﹒４億元，下降３３﹒０％；外商及港澳台商
投資企業實現利潤總額１６７１﹒５億元，下降４６﹒９％；私營企業實現利潤總額
２３４４﹒８億元，下降２９﹒５％。
　　期內，採礦業實現利潤總額８８１﹒４億元，同比下降２７﹒５％；製造業實現利潤總額
６０７９﹒６億元，下降３８﹒９％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
８５３﹒５億元，下降２８﹒６％。

＊首季汽車行業利潤總額同比降逾八成＊

　　１－３月份，在４１個工業大類行業中，２個行業利潤總額同比增加，３９個行業減少。主
要行業利潤情況如下：煙草製品業利潤總額同比增長２８﹒５％，農副食品加工業增長
１１﹒２％，汽車製造業下降８０﹒２％，化學原料和化學制品製造業下降５６﹒５％，黑色金
屬冶煉和壓延加工業下降５５﹒７％，電氣機械和器材製造業下降４７﹒０％，通用設備製造業
下降３９﹒９％，紡織業下降３８﹒８％，專用設備製造業下降３４﹒７％，非金屬礦物製品業
下降３４﹒０％，電力、熱力生產和供應業下降３０﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降
３０﹒２％，煤炭開採和洗選業下降２９﹒９％，石油和天然氣開採業下降２０﹒１％，計算機
、通信和其他電子設備製造業下降１２﹒０％，石油、煤炭及其他燃料加工業由上年同期盈利轉
為虧損。

＊首季規上企業營收同比降１５﹒１％＊

　　１－３月份，規模以上工業企業實現營業收入１９﹒８６萬億元，同比下降１５﹒１％；發
生營業成本１６﹒８３萬億元，下降１４﹒６％；營業收入利潤率為３﹒９４％，同比降低１﹒
３４個百分點。３月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為６８﹒６元，同比減少
１７﹒２元；人均營業收入為１１３﹒４萬元，同比減少１３﹒５萬元；產成品存貨周轉天數為
２３﹒１天，同比增加５﹒５天；應收賬款平均回收期為６３﹒１天，同比增加１４﹒３天。（
ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑　港股周挫548點
生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出　股價借勢炒起！
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大　冀5年內達收支平衡
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：開業至今客戶增長滿意　冀成認受性最高虛銀
生財有道24/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：未持有京信宜先吸首注
FOCUS24/04/2020
【FOCUS】美歐救市大不同　「強」美元再添壓新興市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Monster Square發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金