【數據解讀】統計局：３月工業企業利潤降幅收窄，盈利仍不容樂觀

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局工業司副司長張衛華解讀工業企業利潤數據表示，

隨著統籌疫情防控和經濟社會發展各項決策部署逐步落實落地，企業復工復產不斷加快，工業產

品銷售開始回暖，企業利潤呈現一些積極變化。３月份，全國規模以上工業企業利潤總額同比下

降３４﹒９％，降幅比１ ２月份收窄３﹒４個百分點；１ ３月份累計利潤下降３６﹒７％，

降幅比１ ２月份收窄１﹒６個百分點。

但同時應當看到，受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落

、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。



＊３月電子、酒飲料茶製造業利潤增速由負轉正＊



３月份，４１個工業大類行業中，２８個行業利潤增速比１ ２月份加快或降幅收窄，其中

８個行業利潤實現增長，比１ ２月份增加４個。主要行業中，電子、酒飲料茶製造業利潤增速

由負轉正；煤炭開採、電氣機械、化工行業利潤分別下降７﹒６％、２８﹒６％和４５﹒３％，

降幅比１ ２月份分別收窄３８﹒０、３９﹒６和２１﹒１個百分點。

３月份，製造業利潤同比下降３４﹒６％，降幅比１ ２月份收窄８﹒１個百分點。高技術

製造業利潤實現增長，同比增長０﹒５％，１ ２月份為下降３７﹒１％；戰略性新興產業利潤

下降９﹒１％，降幅收窄３０﹒７個百分點。生活必需品行業利潤大幅改善。３月份，農副食品

加工行業利潤同比增長２８﹒７％，增速比１ ２月份加快２６﹒５個百分點；食品製造業利潤

下降１６﹒４％，降幅收窄１７﹒１個百分點。在此帶動下，３月份消費品製造業利潤下降

８﹒７％，降幅收窄７﹒８個百分點。

與此同時，私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。３月份，私營企業利潤同比下降

２０﹒１％，降幅比１ ２月份收窄１６﹒５個百分點；小型企業利潤下降１７﹒０％，降幅收

窄２３﹒７個百分點；外商及港澳台商投資企業利潤下降３８﹒９％，降幅收窄１４﹒７個百分

點。（ｗｌ）

