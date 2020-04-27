【聚焦人幣】人幣即期開市反彈１１９點子，報７﹒０７１０

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價高開１１９
點子，報７﹒０７１０，上個交易日即期匯率收盤報７﹒０８２９。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７０３，較上個交易日升１００點子，
上個交易日報７﹒０８０３。
交易員表示，歐洲內部分歧以及抗病毒藥物臨床試驗失敗的消息抑制市場風險偏好，美元持
續在高位運行，人民幣也間接承壓，不過調整幅度較有限；估計短期人民幣繼續隨美指波動，暫
無明確方向。（ｊｔ）
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