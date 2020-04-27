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27/04/2020 09:10

【期油負價】財新：原油寶損失料逾１００億，中行涉足期貨或違法

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）旗下「原油寶
」產品早前因其掛勾的美國期油５月合約結算價跌至負數，導致投資者血本無歸並倒欠銀行大量
債款。
　　由於中行遲遲都沒有對外公布產品損失及受影響投資者規模，市場只能初步估計投資者虧損
額在６億元（人民幣．下同）左右，不過《財新周刊》引述「權威」消息指，中行原油寶客戶高
達６萬多人，總計４２億元保證金被蝕清光，客戶還倒欠中行超過５８億元，將兩個數字相加，
總計損失已超過１００億元。
　　事件持續發酵，投資者發現原油寶無論從設計、銷售到操盤都出現缺陷，甚至質疑這個產品
的存在本身就是錯誤：原油寶更像是一個以「理財產品」包裝的模擬期貨產品，而現行法律規定
商業銀行不得直接參與期貨交易，中行涉嫌違法。另外，中行指原油寶是Ｒ３級（平衡型）的中
等風險產品，但投資者卻血本無歸兼大幅倒蝕，這也與風險測評結果不符，反映中行從來無預計
過油價會有負數的一日。
　　在原油寶投資者的多個交流群裡，流傳著一段有人在醫院跳樓的影片，稱是中學老師投資原
油寶爆雷後跳樓輕生，內媒經相關醫院證實，事發當日確實有人在該院跳樓，但不清楚此人身份
及跳樓的真正原因。
　　《每日經濟新聞》報道指，超過１０００名投資者正聯手計劃對中行展開集體訴訟，要求追
回所有本金及賠償。（ｅｙ）

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