【中概噩夢】傳瑞幸咖啡正在接受國家市監總局調查

《經濟通通訊社２７日專訊》據《道瓊斯》報道，國家市場監督管理總局昨日（２６日）派

員到瑞幸咖啡的總部進行調查。

瑞幸咖啡是在中國快速成長的連鎖咖啡店，去年在美國上市，時至本月２日自曝家醜，揭露

公司業績出現巨額財務造假，盡管瑞幸將過錯歸咎於首席運營官（ＣＯＯ）劉劍及其團隊身上，

但美國證券交易委員會（ＳＥＣ）據聞希望和中方一道對瑞幸展開徹底調查。

瑞幸咖啡自曝家醜後股價三連崩，累計蒸發８３﹒２％，結果於４月７日停牌至今。

（ｅｙ）

