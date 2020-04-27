【新冠肺炎】傳美國因應疫情延後公布匯率操縱國名單

《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述台灣金融監管部門消息報道，受新型冠狀病毒肺炎
疫情影響，美國今年將延後公布匯率操縱國名單等相關事宜，但未知會延至何時宣布。
美國財政部於每年４月及１０月都發布匯率操縱國及觀察名單，去年８月中國被美國列為匯
率操縱國，震動金融市場，今年１月則表示中國應不在被列入名單之中，同時宣布台灣接近被列
入匯率操縱名單。（ｅｙ）
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