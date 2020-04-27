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27/04/2020 16:30

【新冠肺炎】外交部：中方向北韓提供一些檢測試劑以備不時之需

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。就中國同北韓之
間的抗疫合作、中方近期是否曾經向北韓提供醫療援助等相關問題，耿爽表示，新冠疫情發生之
後，國際紅十字會等國際機構曾經向朝鮮提供過防疫物資援助，中方也向北韓提供了一些檢測試
劑以備不時之需。當前疫情在全球快速蔓延，中國將在繼續做好國內疫情防控的同時，在力所能
及的範圍內，向有需要國家提供援助。（ｗｌ）

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