【新冠肺炎】外交部：中方向北韓提供一些檢測試劑以備不時之需

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。就中國同北韓之
間的抗疫合作、中方近期是否曾經向北韓提供醫療援助等相關問題，耿爽表示，新冠疫情發生之
後，國際紅十字會等國際機構曾經向朝鮮提供過防疫物資援助，中方也向北韓提供了一些檢測試
劑以備不時之需。當前疫情在全球快速蔓延，中國將在繼續做好國內疫情防控的同時，在力所能
及的範圍內，向有需要國家提供援助。（ｗｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS27/04/2020
【FOCUS】原油、紫金、大家樂…… 「黑天鵝」輪流轉
|生財有道27/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興22元以下可吸首注
|興證快訊27/04/2020
雲技術
|生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑 港股周挫548點
|生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出 股價借勢炒起！
|專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大 冀5年內達收支平衡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰