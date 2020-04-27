【ＦＯＣＵＳ】原油、紫金、大家樂……「黑天鵝」輪流轉

【ＦＯＣＵＳ】「大笨象」除淨後不派息、原油跌至負值、花旗國失業數趕超台灣總人口、

北韓恩恩突傳病危……肺疫全球感染人數直逼３００萬大關之際，政經財金「黑天鵝」不斷，最

新則是中行「原油寶」散戶投資飆升逾十倍至９０億人幣，另有「南太平洋島國領頭羊」的巴布

亞新幾內亞叫停紫金採礦權。

而在本港，「剛需」大家樂（００３４１）發盈警，料年度純利恐大跌九成；龍頭如九龍倉

置業（０１９９７），亦預告中期或盈轉虧。



＊內媒爆散戶總虧損或高達９０億＊



新冠肺炎點燃全球烽火，短短三個月已令世界大變樣，更驚現一隻接一隻「黑天鵝」。上周

紐油（ＷＴＩ）５月合約價史無前例見負，引發中行（０３９８８）「原油寶」爆雷續發酵；據

內媒披露，６萬散戶投資者總虧損或高達９０億元人幣，相當於較上周估計的約６億元規模飆升

逾十倍。

另一海外黑天鵝則來自「一帶一路」倡議在南太平洋島國的重要節點巴布亞新幾內亞，這個

全球最窮國家之一，２０１８年成功舉辦ＡＰＥＣ峰會，會展中心即是由中國援建。不過，當地

政府上周五（２４日）宣布，拒絕批出波格拉金礦特別採礦權延期申請，令持有該金礦

４７﹒５％權益的紫金（０２８９９）早市一度挫８％。波格拉金礦為世界十大黃金礦山之一，

為紫金在海外的最大產金項目，去年權益礦產金８﹒８３噸，相當於公司２０１９全年礦產金總

額（４０﹒８３噸）的逾兩成。

此恐只是中企面臨海外「黑天鵝」的冰山一角，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）周末同指，

可能吊銷中國電信美國、中國聯通美國等４家中國國有電信運營商的運營許可證，因國家安全風

險。



＊海嘯成功抗逆，現難逃肺疫重創＊



而在本港，０３沙士期間成功抗疫、０８金融海嘯後更交出盈利歷史新高（４﹒４１億）的

大家樂（００３４１）最新發盈警，料年度純利大減８５％－９０％，至５９００萬－

８８５０萬；換言之，繼「大笨象」除淨後反口取消派發２０１９末期息後，大家樂現時逾５﹒

６厘高息率亦恐隨時不保。

同命相憐的還有坐擁大量優質資產的商業地產龍頭九置（０１９９７），其同預告中期或盈

轉虧；而在金融海嘯期間，公司零售租金猶能錄正增長，顯示今次肺疫帶來的空置率上升、租金

重整拖累租值下行風險前所未見。

值得一提的是，綽號「華爾街之狼」的億萬富翁Ｃａｒｌ Ｉｃａｈｎ近日就稱，正囤積現

金做空美國商業房地產市場，包括斥資數十億美元做空ＣＭＢＸ６（追蹤商業地產抵押貸款支持

證券的指數）。他警告，商業零售地產遭受疫情影響的時間愈長，貸款違約的風險就愈高。

此外，北韓恩恩突傳病危會否引發半島地緣政治動盪，歐盟各國日顯分裂的負債率會

否將大聯盟推向瓦解邊緣，美國失業人口直逼大蕭條時期水平會否催生破產潮……在疫境抗逆中

見證歷史遠未停止。

